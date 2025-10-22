В КБР руководитель молодежного центра РГО отмечен благодарностью президента России

Награду передали в Москве на XVII съезде Русского географического общества

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Благодарностью президента России отмечен руководитель молодежного центра Русского географического общества (РГО) в Кабардино-Балкарии (КБР) Тенгиз Мокаев, рассказали ТАСС в РГО.

"Когда в 2017 году мы создавали клуб "Альтаир" и начали взаимодействие с Русским географическим обществом, даже подумать не могли, что наша работа выйдет на такой уровень и получит всероссийское признание. Клуб ориентирован на детей, молодежь и охватывает туризм, краеведение, волонтерскую деятельность. Реализовано множество проектов с привлечением нескольких тысяч человек. Рады такому признанию. Работаем дальше", - сообщил агентству Мокаев.

Отмечен вклад руководителя молодежного центра РГО в КБР в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности общества.

Награду передали в Москве на XVII съезде Русского географического общества. Вручил ее первый вице-президент и председатель ученого совета РГО, президент географического факультета МГУ Николай Касимов.

Молодежный клуб "Альтаир" в Кабардино-Балкарии стал одним из первых подобных в стране. Основная деятельность клуба - это многочисленные экспедиции к местам боев за Кавказ в Приэльбрусье, спелеологические походы, различные восхождения.