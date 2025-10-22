Глава Чувашии высоко оценил развитие образовательных проектов с Узбекистаном

Создание совместных производств также позволяет обмениваться опытом, знаниями и компетенциями, сообщил Олег Николаев

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил о значительном продвижении в развитии совместных образовательных программ с Республикой Узбекистан, в частности, в сфере изучения языков, отметив, что сторонам удалось достичь существенных результатов благодаря их реализации.

"Мы часто говорим о трудовых мигрантах и понимаем, что в Узбекистане очень большой прирост населения - есть потребность трудоустройства [в других странах]. Но при этом мы заинтересованы в том, чтобы люди, которые планируют работать в Российской Федерации, знали не только язык, но и обладали компетенциями. В связи с этим за последние годы мы существенно продвинулись в совместных проектах по образованию. В образовательной сфере как с точки <…> взаимного изучения языков, так и по преподаванию различных профессий, прежде всего, в среднепрофессиональном образовании", - сказал он журналистам в кулуарах II Совета регионов РФ и Республики Узбекистан.

Николаев отметил, что создание совместных производств также позволяет обмениваться опытом, знаниями и компетенциями. Кроме того, глава республики подчеркнул, что двустороннее сотрудничество также основывается на интересах бизнеса как Чувашии, так и Узбекистана. "Мы ориентируемся и слушаем посылы, проблемы, вопросы, которые ставит бизнес, <…> фиксируем их, дальше вырабатываем совместные меры взаимодействия и необходимые решения, <…> видим, что это дает очень хороший эффект. Сам подход, модель взаимодействия - слушать и слышать друг друга и соответствующим образом реагировать <…> дает очень существенный вклад в то, что появляются все новые интересные [совместные] проекты", - добавил Николаев.

Глава региона напомнил, что Чувашия уже заключила соглашения о сотрудничестве с тремя областями Узбекистана - Кашкадарьинской, Бухарской и Навоийской. "Мы видим большой интерес, прежде всего, хозяйствующих субъектов как нашей, Чувашской Республики, так и названных областей, <…> в создании совместных предприятий и иных формах взаимодействия", - подчеркнул Николаев.

II заседание Совета регионов РФ и Узбекистана проходит в Московской области 21-22 октября. Стороны намерены определить новые направления сотрудничества и подписать ряд соглашений. Организаторами мероприятия выступают Министерство экономического развития РФ, правительство Московской области и Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.