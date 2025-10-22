Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ

Размер составит 27 093 рубля в месяц

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рубля в месяц.

Поправками в закон "О минимальном размере оплаты труда" предусматривается увеличение МРОТ в 2026 году на 20,7% - до 27 093 рублей в месяц. Законопроект был внесен правительством в рамках так называемого бюджетного пакета. Увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников, указано в пояснительной записке.

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что для повышения зарплат до нового уровня МРОТ с 2026 года компаниям потребуется более 66 млрд рублей.