На форуме в Могилеве предложили создать ТВ-программы о Союзном государстве

Научный руководитель Российского государственного гуманитарного университета академик РАН Ефим Пивовар рассказал, что также было высказано предложение усилить интеграционные процессы между бизнес-сообществами Белоруссии и России

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Участники III международного научно-экспертного форума имени А. А. Громыко в Могилеве предложили создать на белорусском и российском телевидении специальные программы, посвященные деятельности Союзного государства. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС научный руководитель Российского государственного гуманитарного университета академик РАН Ефим Пивовар, который принял участие в мероприятии.

Он отметил, что одним из предметов обсуждения стала деятельность средств массовой информации, особенно белорусских и российских. "Было предложение все-таки создать на каналах телевидения, как в России, так и в Белоруссии, постоянно действующие программы. Пока нет у нас таких программ, посвященных СНГ и Союзному государству России и Белоруссии. У нас есть программы, в которых затрагивается данная тема, но нет такой постоянно действующей специальной программы. Это в проекте решения [форума] мы заложили", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что проходящий форум имени А. А. Громыко - уже третий, который организован на базе Белорусско-Российского университета в Могилеве. "Сюда приехали представители академического сообщества Российской Федерации, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Казахстана. Они обсуждают несколько тем: историю интеграционных процессов на постсоветском пространстве, историю Белоруссии и Союзного государства, народную и научную дипломатию, историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в связи с 80-летием Победы", - поделился Ефим Пивовар.

Историк обратил внимание, что на форуме говорилось о связях белорусского и российского бизнеса, в том числе в прорывных технологиях. "Это и транспорт, и строительство, космические исследования, подготовка сверхпрочных и сверхпроводимых материалов. Речь также шла о беспилотных летательных аппаратах, которые создаются в мирных целях", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, было высказано предложение усилить интеграционные процессы между бизнес-сообществами Белоруссии и России, искать какие-то взаимные подходы и пути развития. "И таким образом противостоять вызовам, которые все больше нарастают", - указал он.

Кроме того, участники форума затронули ситуацию в образовании. "В среде школьников, студентов, аспирантов, молодых преподавателей. Обсуждались совместные научные труды, статьи, учебники", - добавил Пивовар.

О форуме

Международный научно-экспертный форум имени советского министра иностранных дел Андрея Громыко проходит в Могилеве 22-23 октября под девизом "Беларусь и Россия: стратегическое партнерство в эпоху глобальных перемен". Форум стал постоянно действующей диалоговой площадкой для обсуждения ключевых вопросов межгосударственного сотрудничества и развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

По данным организаторов, в этом году темами встречи стали интеграция Белоруссии и России в новых реалиях, историческая память и уроки Великой Победы, опыт советской дипломатии и вызовы современности, научная дипломатия и будущее Союзного государства.

Соорганизаторами форума выступают Российский государственный гуманитарный университет, Российская академия наук и Ассоциация внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко.