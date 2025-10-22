ФПА поддержала идею расширить понятие "близкие родственники " в УК и УПК

Однако, по словам советника Федеральной палаты адвокатов РФ Сергея Насонова, согласиться с этим предложением можно лишь частично, так как в некоторых случаях при ином прочтении нормы теряют свой смысл

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральная палата адвокатов (ФПА) поддерживает идею расширить трактование понятия "близкие родственники " в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ. Об этом ТАСС рассказал советник ФПА РФ Сергей Насонов.

"Законопроект можно поддержать лишь частично: применительно к расширению понятия "близкие лица" путем корректировки этого определения, изложенного в п. 3 ст. 5 УПК РФ, где этот термин определяется исключительно через связь указанных лиц с потерпевшим и свидетелем. В проекте предлагается расширить это понятие и указать в законе, что близкими лицами являются лица, состоящие в свойстве не только с потерпевшим и свидетелем, но и с другими участниками судопроизводства, а также к близким лицам следует относить тех лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги не только потерпевшему, свидетелю, но и другим участникам уголовного судопроизводства. Эта поправка соответствует цели, которую преследовал законодатель, вводя в Уголовный процесс категорию "близких лиц", и в полной мере соотносится с другими нормами УПК РФ, которые при ином прочтении теряют свой смысл", - полагает он.

Насонов напомнил, что по УПК предусмотрено применение мер безопасности к участникам судопроизводства, если будет установлено, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам процесса, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями. "Очевидно, что законодатель в этой норме говорит о близких лицах иных участников уголовного судопроизводства помимо свидетелей и потерпевших, угроза которым создает основание для применения указанных мер безопасности. Вместе с тем вряд ли можно поддержать выделение супругов из группы близких родственников и перенесение их в категорию близких лиц. Это никак не повлияет на права этих лиц, на права других участников процесса, на правоприменительную практику. Представляется, что эта поправка является чисто теоретической, причем основанной на спорном тезисе, что терминология уголовно-процессуального права должна полностью совпадать с терминологией других отраслей, и не окажет существенного влияния на качество законодательного регулирования уголовно-процессуальных правоотношений и правоприменение", - убежден Насонов.

В настоящий момент в Госдуму внесен проект поправок в УК РФ и УПК РФ, направленных, в частности, на унификацию понятия "близкие родственники" применительно к уголовному, гражданскому, арбитражному судопроизводству, а также судопроизводству по делам об административных правонарушениях.