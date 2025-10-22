ГД разрешает передавать фондам ОМС функции частных страховых

Документ разработали в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым в том числе предлагается предоставить главам регионов возможность передавать территориальным фондам обязательного медицинского страхования (ОМС) полномочия частных страховых медицинских организаций.

Документ на рассмотрение палаты парламента в сентябре 2025 года внесло правительство РФ. Как отмечается в пояснительной записке, он был разработан в рамках работы над пакетом законопроектов о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку. Изменения предлагается внести в закон "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

Законопроект предусматривает, что регионы получат право передавать территориальным фондам ОМС полномочия частных страховых медицинских организаций. Согласно предлагаемым нововведениям, главы регионов должны будут принимать соответствующее решение не менее чем за год до его реализации. Кроме того, указанные полномочия можно будет передавать территориальным фондам не менее чем на три года.

Исполнение фондами новых полномочий будет осуществляться с начала финансового года. Решение о продлении или прекращении исполнения фондами функций частных страховых медорганизаций губернаторы также должны будут принимать минимум за год до окончания срока осуществления переданных полномочий. О каждом своем решении по этой части главы субъектов должны будут уведомлять Минздрав РФ и Федеральный фонд ОМС.

Как ранее пояснял ТАСС глава думского комитета Сергей Леонов (ЛДПР), реализация инициативы повысит эффективность и прозрачность системы ОМС, поскольку территориальные фонды будут нести "полную ответственность за организацию и финансирование медицинской помощи, что позволит избежать дублирования функций и повысить управляемость системой".

"Подобная возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами, так как в любой момент губернатор сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС", - подчеркивал депутат.