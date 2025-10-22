Путин наградил орденом Пирогова коллектив курской областной клинической больницы

Глава государства присвоил награду за большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова коллектива Курской областной многопрофильной клинической больницы. Соответствующий указ главы государства опубликован.

"За большой вклад в развитие медицинской науки, внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение наградить орденом Пирогова коллектив областного бюджетного учреждения здравоохранения "Курская областная многопрофильная клиническая больница", - говорится в документе.