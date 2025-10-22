Победитель конкурса "Мастер года" стал советником министра просвещения

Михаил Иванов свою главную цель видит в том, чтобы показать потенциал региональных практик и помочь интегрировать успешные инициативы в федеральную повестку

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Победитель конкурса "Мастер года" преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа (Ямало-Ненецкий автономный округ) Михаил Иванов назначен советником министра просвещения РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

"Победитель конкурса "Мастер года - 2025" Михаил Иванов стал советником министра просвещения Российской Федерации. Соответствующий приказ был подписан главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым", - говорится в сообщении.

По словам самого Иванова, это назначение - возможность включиться в общую работу по развитию системы среднего профессионального образования. Свою главную цель он видит в том, чтобы показать потенциал региональных практик и помочь интегрировать успешные инициативы в федеральную повестку.

Победитель поделился, что особое внимание планирует уделить дальнейшему развитию партнерских отношений в рамках федерального проекта "Профессионалитет", усилению взаимодействия с работодателями и выстраиванию с ними плодотворного сотрудничества.

"Мы будем развивать проекты наставничества и создавать практико-ориентированное пространство для обучения студентов. Уверен, что совместно с коллегами мы сможем реализовать идеи, которые сделают российскую систему СПО еще более открытой, динамично развивающейся и ориентированной на будущее", - привели слова победителя конкурса в ИРПО.

"Мастер года"

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" проводится с 2021 года, в 2025 году он прошел в пятый раз. В 2025 году участие в конкурсе принял 9 831 педагог системы СПО, в финальном этапе - 89 человек из всех субъектов РФ. Финал прошел в Курске 2 октября.