Соцфонд направил россиянам 70 млн электронных уведомлений о будущей пенсии

Их получают мужчины от 45 лет и женщины, начиная с 40 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Около 70 млн электронных уведомлений о будущей пенсии направил россиянам Социальный фонд России, в них указан примерный размер выплат. Об этом ТАСС сообщили в Соцфонде.

"Проактивные уведомления были запущены в 2022 году, на данный момент их общее количество составило уже 70 млн. Из информации Социального фонда россияне узнают свой страховой стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов. Сведения также содержат примерный размер пенсии, рассчитанный по этим показателям. Помимо данных о страховой пенсии, в уведомлении также указан размер пенсионных накоплений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие уведомления получают мужчины от 45 лет и женщины, начиная с 40 лет. Далее уведомления приходят с периодичностью раз в три года.

Как уточнили в Соцфонде, информирование о пенсии помогает людям удостовериться, что работодатели передали сведения о периодах трудовой деятельности и, если каких-то данных нет, россияне могут обратиться по месту прошлой работы с просьбой направить информацию в Социальный фонд.