Глава МЧС обсудил с губернатором Ростовской области безопасность населения

Юрий Слюсарь отметил, что с учетом непростой ситуации регион обновляет систему оповещения и защитных сооружений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков обсудил с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем меры, направленные на повышение уровня обеспечения безопасности населения.

"Мы будем продолжать работу по наращиванию наших возможностей по силам и средствам, в том числе по развитию систем оповещения населения. И я благодарен вам, что вопросы оповещения для вас приоритетны", - сказал Куренков. Он также поблагодарил губернатора за взаимодействие.

В свою очередь Слюсарь отметил, что с учетом непростой ситуации регион обновляет систему оповещения, защитных сооружений. "И будем идти по этому пути", - сказал он. Губернатор отметил, что Ростовская область фактически является прифронтовым регионом. Он поблагодарил МЧС за оперативное реагирование на атаки украинских БПЛА. "Я бываю на наиболее сложных прилетах, служба МЧС прибывает одна из первых и сразу разворачивает свои подразделения и предпринимает необходимые действия", - сказал Слюсарь.