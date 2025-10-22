В Брянской области кадетский корпус получил переходящее знамя президента РФ

Торжественная церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце

БРЯНСК, 22 октября. /ТАСС/. Стародубский казачий кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко получил переходящее знамя президента РФ. Торжественная церемония состоялась в Государственном Кремлевском дворце, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня важный исторический день для Стародубского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А. И. Тарасенко. В Государственном Кремлевском Дворце нашим ребятам было вручено переходящее знамя президента Российской Федерации. Они стали победителями во всероссийском конкурсе на звание "Лучшего казачьего кадетского корпуса", - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, Стародубский казачий полк был сформирован в начале XVI века, он стоял на защите Российского государства. Из числа кадетов Стародубского казачьего корпуса 198 человек поступили в высшие военные училища, еще 71 выпускник принял участие в специальной военной операции. "Они награждены государственными наградами. К сожалению, шесть человек награждены посмертно", - написал губернатор.