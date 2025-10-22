Названы победители грантового конкурса в рамках молодежного форума "Шум"

Сумма грантов составила более 5,5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Грантовый конкурс в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы "Росмолодежь.Форумы" определил девять победителей, общая сумма грантов составила более 5,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Конкурс стал важной площадкой для поддержки проектов в сфере медиа, а также образовательных и социально значимых инициатив. Форум "Шум" проходил на базе образовательно-досугового центра в поселке Донское на калининградском побережье Балтийского моря в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Он объединил 1 200 медиаспециалистов и журналистов из всех регионов России и 16 стран ближнего и дальнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Всего на конкурс была подана 121 заявка, и это свидетельство большого интереса к нему, отмечает министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич. "Грантовый конкурс в рамках форума "Шум" - это возможность для молодых людей не только реализовать свои идеи, но и получить профессиональную и финансовую поддержку на авторский проект, наладить связи с экспертами и развивать свои медианавыки. Такие инициативы открывают широкие горизонты: от создания образовательных проектов и медиашкол до запуска креативных платформ, вовлекающих молодежь в социальные и культурные процессы", - подчеркнула министр.

Девять лучших из лучших

Организаторы конкурса отмечают, что каждая из 18 предложенных номинаций конкурса направлена на развитие ключевых сфер молодежных инициатив. Участники представили проекты в области занятости и самозанятости, развития территорий, межкультурного диалога, экопросвещения, инклюзии и гражданской активности. Особое внимание уделялось творчеству, наставничеству, спорту, исторической памяти, семейным ценностям и развитию молодежных медиа, другим направлениям.

В числе девяти победителей конкурса Валерия Байц в номинации "Объединяй", участница из Ингушетии успешно защитила свой проект по созданию Всероссийского молоджного образовательного форума "ЭтноКэмп: территория развития" и выиграла грант в размере 1,2 млн рублей. Амина Джафарова из Калининградской области названа лучшей в номинации"Вдохновляй" с образовательным проектом "Коротко и ясно" по созданию короткометражного кино, получив грант в 1,2 млн рублей. Москвич Семен Глазков в номинации "Расскажи о главном" успешно защитил свою научно-популярную программу "108 минут" и получил грант в 730 тыс. рублей.

Владислава Новикова из Саратовской области стала победительницей в номинации "Вдохновляй". Ее проект фестиваля нишевого кино "Кинозумеры" получил грантовую поддержку в 750 тыс. рублей. Екатерина Неумира из Краснодарского края выиграла грант в номинации "Расскажи о главном". На развитие проекта "Региональная медиашкола "Объектив" ей досталось 640 тыс. рублей. Олег Рыбаков из Татарстана также стал победителем в этой же номинации с медиашколой "Вверх" и удостоен более 140 тыс. рублей. Любовь Хромина из Липецкой области выиграла в номинации "Стирай границы", получив грант в 523 тыс. рублей. Анастасия Чевелева из Республики Марий Эл стала победительницей в номинации "Ты не один" с грантом в 300 тыс. рублей. Евгения Гафинец из Крыма выиграла грант в номинации "Развивай среду", получив грантовую поддержку в 56 тыс. рублей.

"Конкурс не только предоставил возможности ее участникам для реализации творческих и образовательных идей, но и стал площадкой для обмена опытом, расширения профессиональных контактов и укрепления молодежного медиасообщества России", - отмечают организаторы грантового конкурса.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" нацпроекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области.

"Росмолодежь. Форумы" - специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи, которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает линейку форумов Росмолодежи, образовательные программы круглогодичных молодежных образовательных центров и единовременные масштабные события.

