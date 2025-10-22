В Самарской области АО "Экология" с 1 ноября получит статус регоператора ТКО

Ведется расчет тарифа на основании оценки экономической обоснованности заявленных затрат

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. АО "Экология" получит статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Самарской области с 1 ноября. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

"Завершены процедуры выбора регионального оператора по обращению с ТКО на территории Самарской области. По результатам конкурсного отбора статус регионального оператора на период с 1 ноября 2025 года по 30 ноября 2027 года присвоен АО "Экология", - говорится в сообщении.

АО "Экология" оказалось единственным участником конкурса. Ведется расчет тарифа для регоператора на основании оценки экономической обоснованности заявленных затрат.

АО "Экология" приступило к работе в качестве временного регоператора по обращению с ТКО с 1 ноября 2024 года. Между правительством области и предыдущим регоператором "Экостройресурс", работавшим с 2019 года, было подписано соглашение о досрочном завершении работы.

В феврале 2025 года представители Российского экологического оператора (РЭО) и правительства Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве при реализации реформы обращения с ТКО в регионе. ППК РЭО будет обладать 49% в структуре управления и капитала соответствующего регионального оператора.