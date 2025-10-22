В КБР смертность на дорогах федерального значения снизилась на почти 35%

Количество ДТП с тяжкими и необратимыми последствиями также снизилось, сообщили в Росавтодоре

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Смертность на дорогах Кабардино-Балкарии (КБР), которые имеют статус федеральных, снизилась почти на 35%. Региону удалось выйти из красной зоны за три года, сообщили в Росавтодоре.

"Еще пять лет назад все субъекты Северо-Кавказского округа находились в так называемой красной зоне по уровню аварийности и смертности. Именно КБР стала первым регионом, где спустя два года мы зафиксировали устойчивое снижение этих показателей. Отрадно, что в целом по СКФО по итогам девяти месяцев 2025 года смертность на подведомственной федеральной дорожной сети снизилась на 18,9%, и вновь лидирующую позицию занимает Кабардино-Балкария с показателем 34,9%", - сказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Отмечается, что снизилась аварийность и количество ДТП с тяжкими и необратимыми последствиями. Этому способствовала комплексная работа по развитию автодорог в субъекте, в частности, опорной сети протяженностью почти 700 км. Нормативным показателям в республике соответствует 75,1% федеральных трасс и 80% ключевых региональных дорог.

"Во время поездок в регион я неоднократно слышал слова признательности от жителей в адрес главы республики. Люди отмечают реальные изменения - модернизированные участки дорог, повышение качества содержания, обеспечение комфорта, сокращение времени в пути. Это результат нашей многолетней системной скоординированной работы, направленной на повышение качества жизни граждан", - поделился Новиков.

Встреча руководителя Росавтодора и главы КБР Казбека Кокова прошла на XII международной специализированной выставке "Дорога-2025" на площадке выставочного центра "Минводыэкспо".