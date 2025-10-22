Делегация из КНДР осмотрела новую выставку в Музее Победы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Делегация из КНДР во главе с руководителем группы содействия развитию корейско-российской дружбы в Верховном народном собрании КНДР Ли Чхолем посетила новую выставку в Музее Победы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Для гостей провели экскурсию по новой выставке "Плечом к плечу", посвященной сотрудничеству России и КНДР. Открытие выставки было приурочено к годовщине установления дипломатических отношений между СССР и Корейской Народно-Демократической Республикой 12 октября 1948 года", - говорится в пресс-релизе.

Представители музея рассказали, что делегация также посетила экспозицию "Подвиг Народа", в которой представлен "вклад в Победу тружеников тыла - тысяч рядовых граждан страны, деятелей науки, медицины, культуры и всех, кто, не жалея сил и здоровья, трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны".

"На выставке "Плечом к плечу" гости из КНДР увидели около 150 подлинных предметов и более 100 оцифрованных фотодокументальных материалов из фондов Музея Победы, а также восьми музеев и архивов России, - отмечается в сообщении. - Отдельная часть экспозиции посвящена "идеологическому братству" и развитию научного, образовательного, культурного и экономического сотрудничества двух государств в период с 1960-х до конца 1990-х годов. Заключительный раздел охватывает период взаимоотношений России и КНДР с 2000 года по наши дни".

ТАСС - генеральный информационный партнер выставки.