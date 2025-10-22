В ДНР возведут ФАП и амбулатории в восьми селах Волновахского округа

В административном центре округа также полностью восстановлена районная больница, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 22 октября. /ТАСС/. Амбулатории, фельдшерско-акушерский и фельдшерские пункты построят в восьми селах Волновахского округа ДНР по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в 2026 году, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Продолжаем развивать и первичное звено здравоохранения в малых населенных пунктах Волновахского округа. В 2026 году в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в планах возвести амбулатории в селах Хлебодаровка, Николаевка, Анадоль, Валерьяновка, Златоустовка, Новоалексеевка, ФАП в Ровнополе, фельдшерский пункт в Вольном", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в административном центре округа - Волновахе - полностью восстановлена районная больница, которая была серьезно повреждена обстрелами ВСУ. Два корпуса медучреждения фактически построили заново. В городской больнице, где ранее украинские военные оборудовали огневые позиции, продолжается восстановление административного здания, складов и хозяйственных корпусов. Лечебные корпуса уже восстановлены и переоснащены. Там идет прием пациентов.

Ранее Пушилин сообщил, что к 2030 году в регионе отремонтируют 123 медучреждения и возведут 96 ФАП.