Ахтубинск остался без воды из-за аварии на насосной станции

В городе введен режим повышенной готовности

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 22 октября. /ТАСС/. Авария произошла на насосной станции в городе Ахтубинске Астраханской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона. Для нужд населения власти организовали подвоз технической воды.

"В Ахтубинске введен режим повышенной готовности для ликвидации аварии на насосной станции. <…> Основной задачей является скорейшая реализация плана по восстановлению бесперебойной подачи воды населению. В настоящее время на месте работают две аварийные бригады", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что, по предварительной оценке, подачу воды возобновят предстоящей ночью. Для населения организован подвоз технической воды.