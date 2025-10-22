НовГУ увеличил число студентов на 199%

Вуз вошел в топ-100 национального рейтинга

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Количество студентов Новгородского государственного университета выросло на 199% по сравнению с 2017 годом. В 2025 году в вузе обучается 16 013 студентов, что демонстрирует устойчивую динамику развития университета, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов по итогам встречи, которую провел министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В 2025 году Новгородский университет занял 94-е место в Национальном рейтинге университетов, продемонстрировав рост на 85 позиций за последние пять лет. Увеличение числа студентов - 199% по сравнению с 2017 годом: в 2025 году в университете обучается 16 013 студентов. Контрольные цифры приема на 2025 год составляют 3 190 мест, что на 245% больше, чем в 2017 году", - отметил Дронов.

Университет активно участвует в реализации крупных федеральных программ и проектов развития. НовГУ является участником программы "Приоритет" и федерального проекта "Создание сети современных кампусов". Также вуз получил мегагрант для проведения исследований в области изучения микропластика и его воздействия на окружающую среду.

Важным направлением развития стала подготовка инженерных кадров в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". Проект реализуется на базе ведущих вузов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. По словам Дронова, инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника - Валдай" продолжает развивать свою инфраструктуру. Центр был создан по поручению президента Российской Федерации и служит площадкой для совместной работы студентов, ученых и бизнеса. В рамках развития ИНТЦ продолжается строительство Центра полупроводникового материаловедения и канатной дороги через реку Волхов.

Также на встрече обсудили ход строительства современного университетского кампуса в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Кампус является частью концепции "Город-университет" и создаст комфортные условия для обучения и проживания студентов. Реализация этого проекта будет способствовать дальнейшему увеличению привлекательности университета для абитуриентов из разных регионов страны.