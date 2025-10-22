Зайцев: новая система назначения глав округов Марий Эл упростит взаимодействие с жителями

Глава региона прокомментировал внесение в региональный парламент законопроекта об организации системы местного самоуправления

Редакция сайта ТАСС

ЙОШКАР-ОЛА, 22 октября. /ТАСС/. Изменение порядка назначения глав муниципальных образований в Марий Эл, при котором ключевую роль в подборе кандидатур будет играть глава республики, повысит качество управления и сделает взаимодействие власти с гражданами удобнее, прозрачнее и оперативнее. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Марий Эл Юрий Зайцев, комментируя внесение в региональный парламент законопроекта об организации системы местного самоуправления.

Реформа предусматривает изменение подхода к формированию кадрового резерва муниципалитетов: если ранее кандидатов на пост глав муниципалитетов представляла специальная конкурсная комиссия, то теперь кандидатуры для назначения местными депутатами будут предложены непосредственно главой республики.

"Мы выстраиваем более ответственную и эффективную систему управления. Ключевое изменение - в подборе кадров: теперь кандидатов представляет не разрозненная комиссия, а глава региона, который несет персональную ответственность за развитие всей территории - это гарантия того, что на эти ключевые посты будут назначены профессиональные и проверенные управленцы, способные эффективно работать на благо людей", - подчеркнул Зайцев.

Он отметил, что новый порядок распространится как на столицу Марий Эл, так и на образованные вместо районов муниципальные округа, объединившие в себе все сельские и городские поселения и имеющие одну администрацию. При этом, несмотря на реорганизацию, законопроект сохраняет институт сельских старост, наделяя их правом внесения инициатив жителей на рассмотрение окружных властей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы региона, нормы нового законопроекта будут поэтапно распространяться на другие муниципалитеты по мере их преобразования из районов в округа.