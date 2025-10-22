В КБР порядка 300 лидеров общественных организаций примут участие в форуме

Форум намерены провести 20 ноября

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Около 300 лидеров общественных организаций примут участие в Гражданском форуме некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики, который пройдет в Нальчике в ноябре. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской Республики Анзор Курашинов.

"У нас ежегодно проходит Гражданский форум некоммерческих организаций. На нем мы подводим итоги года и даем какие-то направления, по которым хотелось бы, чтобы наши некоммерческие организации подключались к работе в следующем году. В этом году на этом форуме будет порядка 300 лидеров общественных организаций", - сообщил Курашинов.

Он отметил, что форум намерены провести 20 ноября.

По его словам, в конце года в республике пройдет фестиваль межнациональных семей. "Наш союз женщин реализует сейчас проект по межнациональным семьям, и у нас большой фестиваль, посвященной этой теме. <…> В течение первой декады декабря его сделаем в Нальчике", - добавил спикер.