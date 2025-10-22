В Крыму стартовала программа для специалистов патриотического воспитания

Участники погрузятся в атмосферу истории и культуры, чтобы найти ответы на ключевые вопросы о ценностях и будущем России

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Первая духовно-просветительская программа для специалистов по патриотическому воспитанию началась в Республике Крым, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"В Ливадийском дворце-музее проходит первая духовно-просветительская программа для молодежи "Ливадия: главные слова о России". На площадке собрались лучшие специалисты в сфере патриотического воспитания со всей страны. Участники погрузятся в атмосферу истории и культуры, чтобы найти ответы на ключевые вопросы о ценностях и будущем России, а также обменяться опытом и лучшими практиками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый заезд "Ливадия: смыслы и ценности" предназначен для специалистов, ответственных за патриотическое воспитание в регионах и муниципалитетах, а также работников образовательных организаций. Для них пройдут сессии и дискуссии по актуальным вопросам государственной политики в сфере патриотического воспитания, интерактивный мастер-класс "Исторический фактчекинг", региональный акселератор с лучшими практиками, образовательные лекции о семье как первой школе патриотизма, диалог с Героем России и другие мероприятия. Спикерами выступят представители Роспатриотцентра Росмолодежи, Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, профильных органов власти Республики Крым, Русской православной церкви.

Поясняется, что в результате участники смогут больше узнать об истории и культуре региона, развить навыки критического мышления и анализа исторических фактов. Приобретенный опыт и новые методики позволят специалистам эффективно масштабировать успешные практики в своих регионах и внести свой вклад в формирование сильного и духовно богатого общества.

"Наша задача - не просто рассказать молодежи историю, а научить извлекать из нее верные уроки, дав, тем самым надежный компас в современном мире. Мы рассчитываем, что участники программы "Ливадия" станут для своих земляков проводниками, способными вести за собой и укрепить наше единство", - приводятся в сообщении слова руководителя Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой.

Добавляется, что с 27 по 30 октября пройдет заезд "Ливадия: созидание и творчество" для специалистов патриотических клубов и объединений, а со 2 по 5 ноября "Ливадия: история и традиции" - для молодых педагогов, историков, архивистов и общественных деятелей, занимающихся сохранением российской истории и культуры. Проект организован Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке Крымской митрополии Русской православной церкви, музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", российского общества "Знание" и ассоциации студенческих патриотических клубов "Я горжусь". Программа реализуется в рамках федерального проекта "Мы вместе", национального проекта "Молодежь и дети".