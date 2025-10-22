Историк моды Александр Васильев сообщил о своем задержании в аэропорту США

Досмотр багажа занял около 20 минут, после телеведущего отпустили

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российского телеведущего и историка моды Александра Васильева задержали для досмотра при въезде в США. Об этом он сообщил в социальной сети Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"При новой администрации [президента США Дональда] Трампа усилился контроль: в аэропорту у меня взяли отпечатки пальцев и задали три вопроса: "Что привело вас в США? С кем будете встречаться? Назовите имена и адреса". <…> Дама-офицер увела меня в комнатку задержания", - написал он.

По словам Васильева, досмотр багажа занял около 20 минут, после телеведущего отпустили. Историк моды связал задержание со своими предстоящими выступлениями в США и Канаде.