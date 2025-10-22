Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

На Херсонщине филиалу центра "Воин" присвоили имя Героя России Катериничева

Он погиб 30 сентября от точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS
Редакция сайта ТАСС
17:07

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Филиалу центра "Воин" в Херсонской области присвоили имя Героя России, Алексея Катериничева, который погиб 30 сентября 2022 года в результате ракетного удара ВСУ по городу Херсону. Об этом сообщили в администрации региона.

"В соответствии с поручением Президента Российской Федерации филиалу центра "Воин" в Херсонской области присвоено имя Героя России Алексея Викторовича Катериничева. Он погиб при исполнении служебного долга в сентябре 2022 года. Алексей Катериничев был офицером в третьем поколении и посвятил жизнь службе Отечеству. Выпускник Уссурийского суворовского училища, он участвовал в спасении заложников в Беслане, за что был удостоен государственных наград", - сказано в сообщении.

Алексей Катериничев погиб 30 сентября в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он проработал на посту первого замглавы ВГА Херсонской области полтора месяца. 1 октября президент РФ Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоил полковнику Катериничеву звание Героя России посмертно.

С 2021 года Катериничев работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ. Принимал участие в операции по подъему вертолета Ка-32 МЧС из Балтийского моря, обезвреживал на Балтике взрывоопасные предметы. Во время службы в ФСБ России он спасал детей во время штурма захваченной террористами школы в Беслане. Является кавалером трех орденов Мужества.

Катериничев похоронен на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка в Гурьевском городском округе. 

РоссияХерсонская область