На Херсонщине филиалу центра "Воин" присвоили имя Героя России Катериничева

Он погиб 30 сентября от точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS

ГЕНИЧЕСК, 22 октября. /ТАСС/. Филиалу центра "Воин" в Херсонской области присвоили имя Героя России, Алексея Катериничева, который погиб 30 сентября 2022 года в результате ракетного удара ВСУ по городу Херсону. Об этом сообщили в администрации региона.

"В соответствии с поручением Президента Российской Федерации филиалу центра "Воин" в Херсонской области присвоено имя Героя России Алексея Викторовича Катериничева. Он погиб при исполнении служебного долга в сентябре 2022 года. Алексей Катериничев был офицером в третьем поколении и посвятил жизнь службе Отечеству. Выпускник Уссурийского суворовского училища, он участвовал в спасении заложников в Беслане, за что был удостоен государственных наград", - сказано в сообщении.

Алексей Катериничев погиб 30 сентября в результате точечного удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Он проработал на посту первого замглавы ВГА Херсонской области полтора месяца. 1 октября президент РФ Владимир Путин за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоил полковнику Катериничеву звание Героя России посмертно.

С 2021 года Катериничев работал первым заместителем начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС РФ. Принимал участие в операции по подъему вертолета Ка-32 МЧС из Балтийского моря, обезвреживал на Балтике взрывоопасные предметы. Во время службы в ФСБ России он спасал детей во время штурма захваченной террористами школы в Беслане. Является кавалером трех орденов Мужества.

Катериничев похоронен на военно-мемориальном кладбище в поселке Медведевка в Гурьевском городском округе.