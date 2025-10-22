Доля живущих более пяти лет от постановки диагноза онкобольных выросла на 10,5%

Одногодичная летальность снизилась на 22,1%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Доля пациентов с онкологическими заболеваниями, живущих пять и более лет после установления диагноза, увеличилась на 10,5%, что отражает развитие онкослужбы здравоохранения РФ. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

"Наряду с высокими показателями ранней диагностики онкологических заболеваний получены впечатляющие результаты: на 22,1% снизилась одногодичная летальность. На 10,5% увеличилась доля пациентов, живущих пять и более лет, после установления диагноза. Это один из качественных показателей, отражающих развитие онкологической службы в стране", - сказал он на сессии "Время побеждать: новые горизонты в онкологии" в ходе конгресса "Национальное здравоохранение - 2025".

Он добавил, что за последние шесть лет пациентам с онкологическими заболеваниями было оказано почти 20 млн случаев лечения, что обеспечило увеличение охвата медицинской помощи у пациентов практически на 31%. Кроме того, на 9% вырос показатель раннего выявления злокачественных новообразований, когда прогноз течения и исхода онкозаболевания для пациента максимально благоприятен.

По словам Камкина, трансформация всей онкологической службы в России произошла в том числе благодаря реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". За время реализации которого было возведено 18 современных объектов онкологических центров.

"Учитывая масштабы нашей страны, количество центров, которые у нас сейчас созданы, оптимально соответствуют тому, чтобы специализированная помощь была в шаговой доступности от пациента", - уточнил он. Также такие центры позволяют получить второе мнение при наиболее сложных случаях онкозаболеваний.

