Свыше десятка автомобилей для военных отправили из Марий Эл в зону проведения СВО

Глава республики Юрий Зайцев отметил, что нынешний гуманитарный конвой стал уже 59 по счету

ЙОШКАР-ОЛА, 22 октября. /ТАСС/. Свыше десятка автомобилей, а также три мотоцикла и спецтехнику отправили в преддверии Дня народного единства из Марий Эл для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В преддверии Дня народного единства и 105-летия республики отправили очередную гуманитарную миссию, в рамках которой в зону проведения СВО направлены два "хантера", пять "буханок", три ВАЗа, УАЗ и три мотоцикла", - сказал Зайцев. Он напомнил, что нынешний гуманитарный конвой стал уже 59 по счету.

В состав груза также вошла спецтехника, а именно - дроны, ружья с боеприпасами, генераторы, средства РЭБ, мотоциклы и эвакуационная тележка. Также из Марий Эл отправили автозапчасти, инструменты, маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, домашние заготовки, письма и игрушки-талисманы от детей. "Груз, собранный усилиями властей, предприятий, волонтеров и жителей, доставят в семь регионов страны", - подчеркнул Зайцев, поблагодарив всех, кто принял участие в формировании гуманитарного конвоя.

Нынешний гуманитарный конвой стал восьмым с начала года, ранее гуманитарные грузы отправляли из Йошкар-Олы в сентябре, августе, июле, июне, мае, марте и феврале.