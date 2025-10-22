На Урале участниками форума "Города России" станут представители более 250 городов

Он пройдет в Екатеринбурге 27-28 ноября

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Представители более чем 250 городов России и стран СНГ примут участие в IX Общероссийском форуме стратегического развития "Города России: технологии лидерства", который пройдет в Екатеринбурге 27-28 ноября. Об этом сообщили организаторы форума.

В 2024 году VIII Форум "Города России" собрал шесть тыс. участников из 53 регионов России и 150 глав городов. "В 2025 году пройдет более 80 деловых мероприятий, ожидается свыше 7 000 участников из более чем 250 городов России и стран СНГ", - говорится в сообщении. Главная идея форума - "Технологии лидерства".

Отмечается, что также запланированы выступления более 450 спикеров федерального и международного уровня - эксперты обсудят развитие опорных населенных пунктов, малых городов, креативную экономику, туризм, ИИ в муниципальном управлении и многое другое. Кроме того, на форуме впервые пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Свои достижения и проекты представят семь городов России, а также компании, специализирующиеся на архитектуре, благоустройстве, транспорте и "умных" системах для городов. Кроме того, особое внимание уделят практическому обучению и повышению квалификации команд городов - пройдут семинары, тренинги и лекции по управлению репутацией, визуальной идентичности, брендингу городов и антикризисным коммуникациям.

"Форум "Города России" - это не просто площадка для обмена мнениями. Это точка роста, из которой выходят реальные инициативы, партнерства и решения. Екатеринбург с радостью вновь примет у себя лидеров городских команд со всей страны", - приводят организаторы слова Главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В 2024 году VIII Форум "Города России" собрал 150 глав городов, представители Минэкономразвития России, Минфина, Минпромторга, а также четырех комитетов Государственной Думы и Совета Федерации. В рамках 75 мероприятий форума выступили более 450 экспертов, было подписано 10 соглашений о сотрудничестве.

Организаторами форума выступает Администрация города Екатеринбурга, Центр стратегических разработок, Союз российских городов. В 2025 году Форум проходит под патронажем Минэкономразвития РФ при поддержке и непосредственном участии губернатора Свердловской области Дениса Паслера и правительства региона, форум организуется в тесном взаимодействии с Аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления.