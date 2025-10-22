Спикер тульской облдумы предложил заблокировать "Госуслуги" для пленных на СВО

Есть случаи, когда злоумышленники используют такие учетные записи для мошенничества, сообщил Андрей Дубровский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Действие учетных записей на "Госуслугах" бойцов СВО, которые находятся в плену или пропали без вести, необходимо приостановить, чтобы их аккаунтами не могли воспользоваться мошенники. С такой инициативой на "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации выступил председатель Тульской областной думы Андрей Дубровский.

"На встрече с семьями бойцов был поднят вопрос о приостановке действия учетных записей "Госуслуг" военнослужащих, которые официально находятся в плену или признаны пропавшими без вести. Есть случаи, когда злоумышленники, в том числе наш противник, используют такие учетные записи для мошенничества", - сказал он, добавив, что предлагаемая мера позволит исключить подобные риски.

В регионе действует 74 меры поддержки для участников СВО и их семей. Тульские власти направили в 2025 году свыше 10 млрд рублей на поддержку бойцов спецоперации в 2025 году, годом ранее было выделено более 7 млрд рублей.

В Совете Федерации 21-23 октября проходят Дни Тульской области, в которых принимают участие губернатор Дмитрий Миляев, председатель областной думы Андрей Дубровский, министры и руководители крупнейших предприятий области.