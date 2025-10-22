В музеях Новгородской области выставят обломки сбитых ВС РФ американских ракет

Экспонаты планируют выставить в залах, посвященных СВО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Части американских ракет, сбитых военными ВС РФ в ходе СВО, выставят в музеях Шимского и Солецкого округов. Об этом сообщили в группе Новгородской областной думы во "ВКонтакте".

"Заместитель председателя Новгородской областной думы Ольга Борисова, которая недавно вернулась из очередной гуманитарной поездки в зону СВО, привезла части американских ракет. Ракеты были сбиты нашими военными войск ПВО. По просьбе глав Шимского и Солецкого округов обломки ракет будут размещены в местных музеях", - сказано в сообщении.

Экспонаты планируют выставить в залах, посвященных специальной военной операции. Там для школьников проводят уроки мужества и встречи с участниками СВО, добавили в областной думе.

"Когда реально видишь эти экспонаты, можно представить, какой силой обладает это оружие и сколько разрушений, сколько беды они могут принести. По мере возможности будем помогать и другим музеям нашего региона", - сказала Борисова.