В Белгородской области миграция медработников сократилась на 30% с 2021 года

Такой результат был достигнут благодаря работе с кадровым потенциалом, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Работа с кадровым потенциалом в сфере здравоохранения Белгородской области, включая расчет потребности в специалистах и меры по их удержанию, позволила сократить миграционное движение сотрудников на 30% с 2021 года. Об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

"Когда мы начинали очень плотно заниматься кадровым потенциалом, <...> мы определили количество необходимого нам среднего медицинского персонала, врачей, а также миграционные мероприятия именно наших сотрудников. <...> И определили, что нужно делать для того, чтобы удержать наших сотрудников. <...> В целом, что мы увидели, на 30% миграционное движение у нас уменьшилось [с 2021 года]", - сказал он в рамках IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2025" в Национальном центре "Россия".

Иконников отметил, что в регионе был проведен психологический опрос сотрудников здравоохранения. "Мы выделили определенные моменты стресса как критичные, острые, чтобы понимать, в чем проблема. Задавали вопросы, на которые отвечали сотрудники, [на тему того], что бы они хотели увидеть на рабочем месте, как они видят свою работу, на основе этого выделяли определенные моменты", - сказал он.

Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

ТАСС - информационный партнер конгресса.