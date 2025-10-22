Для абитуриентов педвузов могут ввести обязательную сдачу профильных ЕГЭ

Например, планирующий получить специальность учителя физики должен будет в обязательном порядке сдавать экзамен по этому предмету

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ предлагает обязать абитуриентов, поступающих в педагогические вузы, сдавать ЕГЭ по их профильным предметам. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, университеты самостоятельно определяют, какие ЕГЭ должны сдавать абитуриенты для поступления на конкретные направления подготовки. При этом вузы опираются на перечень вступительных испытаний, утвержденный приказом Минобрнауки России.

"Новый проект приказа Минобрнауки России вносит изменения в перечень вступительных испытаний, в том числе в части педагогического образования. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что изменения затронут направление подготовки "Педагогическое образование" в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.

"Иными словами, абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике. Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога", - добавили в Минобрнауки РФ.