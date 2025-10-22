Курская область стала первым регионом, где ввели всеобщее шахматное обучение

Почти 400 преподавателей, которые учат основам игры школьников, прошли специальные курсы, организованные ФШР, сообщил губернатор Александр Хинштейн

КУРСК, 22 октября. /ТАСС/. Всеобщее обучение шахматам ввели в школах Курской области, подобная практика стала первой среди регионов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Курская область стала первым регионом, где введен шахматный всеобуч. Об этом заявил сегодня исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, который приехал в Курск. С 1 сентября мы начали преподавание шахмат в школах. Почти 400 преподавателей, которые учат основам игры наших школьников, прошли специальные курсы, организованные ФШР", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что региону было передано более 3 тыс. комплектов шахмат и 2 тыс. методических пособий. Благодаря помощи федерации проблема нехватки оборудования будет закрыта. По словам Хинштейна, в Курской области есть интерес к шахматам, есть большое количество как любителей, так и профессионалов. "С Александром Ткачевым обсудили, как было бы здорово, если бы Курск воспитал будущего чемпиона мира по шахматам - для этого теперь есть все возможности. Будем делать все, чтобы поддерживать наших шахматистов!" - добавил губернатор.