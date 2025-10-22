Примаков: премия мира имени Толстого продолжает традиции великого писателя

Премия подчеркивает значимость доверия и взаимного уважения в диалоге культур, указал глава Россотрудничества

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международная премия мира имени Льва Толстого продолжает традиции великого писателя, подчеркивая значимость доверия и взаимного уважения в диалоге культур. Таким мнением поделился с ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Россия всегда видела свою силу в культуре и способности к диалогу. Взгляды Льва Толстого, его вера в человеческое понимание созвучны идеям народной дипломатии. Международная премия мира его имени продолжает эти традиции, напоминая о ценности доверия и взаимного уважения", - отметил он.

Премия учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается за значительный вклад в дело сохранения мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод человека. Первую премию в сентябре 2024 года получил Африканский союз, церемония вручения прошла в Большом театре в Москве.

9 сентября 2025 года премией были отмечены президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон за подписание Худжандской декларации.