В Смоленске открылся семинар о поддержке участников СВО и их семей

Программа включает, в частности, лекции, практикумы и мастер-классы

СМОЛЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Образовательный семинар "С заботой о защитниках и их семьях", посвященный лучшим практикам поддержки участников СВО и их семей, начал работу в Смоленске. Участвуют представители органов власти, военкоматов, Смоленской епархии, а также организации, оказывающие помощь участникам СВО и их семьям.

Программа включает лекции, практикумы, мастер-классы и деловые интерактивы.

"В Смоленской области выстроена системная работа по оказанию социальной, медицинской, психологической помощи участникам СВО и их близким, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале. - Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, поддержка защитников - это дань со стороны государства. Этим принципом мы руководствуемся в своей работе".

По словам губернатора, в регионе действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей, в полном объеме реализуется базовый стандарт оказания помощи на региональном и муниципальном уровнях. Организовано персональное сопровождение каждого участника СВО и их семей при координации регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

Анохин также сообщил о реализации программы "Герои СВОего времени. Смоленск", направленной на подготовку управленцев из числа участников СВО. В настоящее время 13 курсантов проходят обучение.

Губернатор поприветствовал участников семинара и вручил региональные награды специалистам, которые ежедневно помогают военнослужащим и их семьям. Среди награжденных - представители учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, судебной системы, центров занятости, а также Центра управления регионом Смоленской области.