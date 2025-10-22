На Ставрополье прожиточный минимум увеличится на 6,8% в 2026 году

Постановление вступает в силу с 1 января и действует до 31 декабря 2026 года

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума на душу населения на Ставрополье увеличится с 15 тыс. 960 рублей в 2025 году до 17 тыс. 45 рублей в 2026 году, следует из постановления правительства региона.

"Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае на 2026 год на душу населения в размере 17 045 рублей", - говорится в документе, опубликованном на краевом портале правовой информации.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена в размере 18 тыс. 579 рублей, для пенсионеров - 14 тыс. 659 рублей, для детей - 16 тыс. 534 рубля. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и действует до 31 декабря 2026 года.

На 2025 года величина прожиточного минимума в регионе была установлена в размере 15 тыс. 960 рублей. Для трудоспособного населения размер составлял 17 тыс. 396 рублей, для пенсионеров - 13 тыс. 726 рублей, для детей - 15 тыс. 481 рубль.