В Приморье людей с ОВЗ вовлекают в обустройство доступной среды

Ядром комплексной реабилитации является медицинская реабилитация, сообщил министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Лица с ограниченными возможностями здоровья в Приморском крае вовлекаются в подготовку и планирование доступной среды. Об этом ТАСС в кулуарах конгресса "Национальное здравоохранение 2025" в Национальном центре "Россия" сообщил министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.

"Мы вовлекаем людей с ограниченными возможностями и просим помочь нам в подготовке и планировании благоустройства, оформления палаты, пандуса. <...> Человек себя видит вовлеченным, он понимает, что, возможно, хоть и не восстановил утраченную функцию - он активен. <...> Это и есть ключевые направления нашей работы", - сказал он.

Шестопалов отметил, что ядром комплексной реабилитации является медицинская реабилитация, вокруг которой формируется работа смежных социальных направлений. "Идеологическая составляющая - это забота и поддержка человека, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. <...> Наша цель - не просто восстановить функцию, мы человека возвращаем в социум, в среду, в общество, на работу, в семью активным, психологически крепким, окруженным вниманием и заботой. Мы понимаем, что успех комплексной реабилитации невозможен исключительно в рамках одной профессиональной сферы", - сказал он.

Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

