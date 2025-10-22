В базу "Миротворца" третий день подряд массово вносят детей 2-3 лет

Значительная часть включенных в список - граждане Украины, им вменяется "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 20 детей 2022 и 2023 годов рождения внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Как свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС, значительная часть этих детей - граждане Украины.

Детям вменяется в вину "сознательное нарушение государственной границы" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины. Указаны факты их проезда через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

20 и 21 октября на сайте также размещались данные аналогичного числа двух- и трехлетних детей.

В базу данных "Миротворца" ранее вносились несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. В 2021 году в списки была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка "участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Савенкова считает, что "публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка".

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС ранее заявлял, что публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.