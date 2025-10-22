Нижегородская область стала лучшей по организации летней оздоровительной кампании

Регион одержал победу на всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы 2025", сообщил губернатор Глеб Никитин

Редакция сайта ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Нижегородская область победила на всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы 2025". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

"Нижегородская область в третий раз стала лучшей в России по организации летней оздоровительной кампании! Регион одержал победу на всероссийском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы 2025", - написал он.

Никитин добавил, что это важное признание труда и заслуг педагогов, вожатых, медиков и организаторов. "Лучшим в стране в категории "Сезонные организации отдыха и оздоровления детей" стал нижегородский лагерь "Лесной", - отметил губернатор.

Глава региона поздравил победителей. "Благодарю за вовлеченность, ответственный подход и заботу о детях", - подчеркнул он. Никитин также уточнил, что этим летом в детских оздоровительных лагерях региона отдохнули почти 144 тыс. детей.