Изъятых в Дагестане редких белоголовых сипов привезли в Ленинградский зоопарк

Ветеринарные врачи осмотрели птиц, обработали от паразитов, взяли необходимые анализы

Белоголовый сип © alberto clemares exposito/ Shutterstock/ FOTODOM

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Ленинградский зоопарк принял на содержание двух белоголовых сипов - краснокнижных птиц, ранее изъятых судом из частного зверинца в Дагестане. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

"Птицы ехали в транспортных клетках в машине, дорогу перенесли нормально. По прибытии в зоопарк сипы помещены на месяц на карантин, который они будут проходить в ветеринарной части. Ветеринарные врачи осмотрели птиц, обработали от паразитов, взяли необходимые анализы (в том числе для точного определения пола). Состояние признали удовлетворительным", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в Росприроднадзоре, сипы вместе с другими представителями дикой фауны - волком, орланом-белохвостом, беркутом, анакондой, удавом, питоном, макакой и шестью филинами - были изъяты из частного зоопарка в селе Рукель Дербентского района по решению суда. Основанием для этого стали нарушения в содержании животных, в том числе отсутствие лицензии на их использование в культурно-зрелищных целях. В то же время несколько из перечисленных видов охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Как отметили в Ленинградском зоопарке, одна из его миссий - сохранение и размножение краснокнижных видов. "Потенциально зоопарк - это резервный банк редких животных. <...> Некоторые виды животных, находившиеся в критической ситуации, благодаря зоопаркам удалось спасти от полного вымирания. Впоследствии особей, появившихся на свет в условиях различных зоологических учреждений, удалось адаптировать к жизни в естественной среде обитания и постепенно восстановить природные популяции. Так, например, было с лошадью Пржевальского, новозеландской птицей такахе, оленем Давида, черноногим хорьком и другими животными", - напомнили в зоопарке.

Белоголовый сип - редкий вид грифов, одна из редчайших птиц Европы. В начале 1990-х годов вид находился в Европе на грани исчезновения - из-за нарушения среды обитания, недостатка корма и отравления пестицидами в районе поселений. Благодаря программам "ресторан на скалах" (когда птиц подкармливали), участию зоологов и местных жителей численность сипов удалось частично восстановить.