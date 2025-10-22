В Москве РУДН и "Школа 21" открыли совместный IТ-кампус

Первый поток обучения стартует 13 ноября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов и "Школа 21" открыли совместный кампус. Студенты РУДН смогут дополнительно к своей специальности бесплатно изучать программирование и искусственный интеллект. Об этом сообщили в пресс-службе Cбербанка.

"Все больше молодых людей выбирают специальности, связанные с ИИ и анализом данных. "Школа 21" обеспечивает сочетание теоретической базы и практических навыков, что важно для подготовки высококвалифицированных специалистов", - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул важность взаимодействия бизнеса и университетов.

"Кампус является ярким примером взаимодействия между бизнесом и университетами. Сейчас, когда мы перестраиваем всю систему высшего образования, понимая, что лидеры отраслей обладают более современными знаниями, важно обеспечить их участие в образовательном процессе и увеличивать число таких интересных проектов", - подчеркнул Фальков.

По его словам, необходимо активное участие лидеров отраслей в формировании образовательных программ и стажировках преподавателей. Специально для РУДН "Школа 21" разработала две программы: "ИИ-инженер" и "Цифровой заказчик". Первая программа знакомит с технологиями ИИ и машинным обучением, вторая - с аналитикой данных и Agile-методологиями. Ректор РУДН Олег Ястребов назвал открытие кампуса совместным проектом со стратегическим партнером - Сбербанком. Он отметил, что выпускники РУДН уже работают над внедрением ИИ в различных отраслях. Обучение в кампусе построено по принципу "равный равному", когда студенты обмениваются знаниями и опытом.

Первый поток обучения стартует 13 ноября. Кампус расположен в здании факультета искусственного интеллекта РУДН.

