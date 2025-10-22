В Калужской области впервые прошел региональный этап премии "Поступок"

Она учреждена как дань памяти заслуженному артисту РФ Сергею Пускепалису

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 22 октября. /ТАСС/. Церемония вручения всероссийской премии "Поступок" имени Сергея Пускепалиса на региональном этапе впервые прошла в Калужской области. Среди лауреатов - художник Сергей Гребенкин и военный священник Алексей Скрипкин, сообщили на сайте правительства региона.

"В этом году главная церемония вручения премии прошла в третий раз. Ее региональный этап проводится впервые. Калужская церемония проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и областного правительства", - написали на сайте.

Художник Сергей Гребенкин, изобразивший Донскую икону Божьей Матери на фасаде одной из многоэтажек в Лисичанске, и военный священник Алексей Скрипкин получили статуэтку-символ премии "Взлетающий журавль", лауреатом премии стал руководитель волонтерского проекта "Ресторанчик для наших ZVO" Сергей Скрипкин.

Специальный приз получил гимнаст Иван Куляк, открыто поддержавший бойцов СВО, выйдя на церемонию награждения международных соревнований с буквой Z на форме. Военный корреспондент телерадиокомпании "Ника" Светлана Виноградова на премии отмечена за серию документальных фильмов "Отряд Доброволец", российский писатель-прозаик из Тарусы, журналист и историк Сергей Михеенков - за организацию сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, номинанты и лауреаты премии - люди искусства, волонтеры и врачи. "В эпоху перемен важно сохранять традиционные ценности. И эта премия про главное. Про то, что сегодня сплотило наш народ, и уверен всегда будет его духовной и нравственной опорой, - патриотизм, любовь к Отечеству, внимание к человеку, уважение к нашей истории, культуре, языку", - добавил он.

Отмечается, что премия учреждена как дань памяти Сергею Пускепалису - заслуженному артисту РФ, члену национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств "Ника".