В Калининградской области начался медиафорум проекта "Топблог"
КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Медиафорум Всероссийского проекта "Топблог" стартовал на площадке Центра "Шум" в Калининградской области. Он объединит более 150 блогеров из более 50 регионов, сообщили в Telegram-канале проекта.
"Сегодня на площадке Центра "Шум" в Калининградской области стартовал медиафорум Всероссийского проекта "Топблог" - место, где встречаются мечты, идеи и энергия более 150 блогеров из 50+ регионов России", - сказано в сообщении.
Участников ожидают три дня обмена опытом и работы над медиапроектами, добавили организаторы.
Всероссийский проект "Топблог" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Его цель - находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России.