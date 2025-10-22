В Калининградской области начался медиафорум проекта "Топблог"

Форум объединит более 150 блогеров из более 50 регионов на площадке Центра "Шум"

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Медиафорум Всероссийского проекта "Топблог" стартовал на площадке Центра "Шум" в Калининградской области. Он объединит более 150 блогеров из более 50 регионов, сообщили в Telegram-канале проекта.

"Сегодня на площадке Центра "Шум" в Калининградской области стартовал медиафорум Всероссийского проекта "Топблог" - место, где встречаются мечты, идеи и энергия более 150 блогеров из 50+ регионов России", - сказано в сообщении.

Участников ожидают три дня обмена опытом и работы над медиапроектами, добавили организаторы.

Всероссийский проект "Топблог" реализуется в рамках федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Его цель - находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент в диалоге с повесткой современной России.