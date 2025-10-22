В Мурманской области родственникам погибших участников СВО вручили ордена Мужества

Также почетным знаком губернатора Мурманской области "За оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции "СВОих не бросаем" поощрили представителей организаций

МУРМАНСК, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил ордена Мужества родственникам погибших земляков - участников специальной военной операции. Церемония прошла в рамках торжественного мероприятия, посвященного 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, сообщили в министерстве информационной политики региона.

"Глава региона вручил ордена Мужества родственникам погибших земляков - участников специальной военной операции. Высокой наградой посмертно награждены Максим Михайлович Овчаренко, Сергей Николаевич Кучкин и Юрий Владимирович Мочалов", - сказано в сообщении.

Во время мероприятия почетным знаком губернатора Мурманской области "За оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции "СВОих не бросаем" поощрили представителей ряда организаций. Среди них - руководитель волонтерского объединения "Самые северные умельцы - фронту" Антон Гапеев, руководитель волонтерского объединения Custom Box 18 Денис Пригородов, координатор сообщества "Тепло Севера" Яна Борисенко, а также волонтерское объединение "Тепло матери - фронту" и добровольческое объединение "Силы тыла".

Кроме того, губернатор поощрил представителей поискового движения за существенный вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Они получили памятную медаль "80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье".