Путин примет участие в заседании съезда Русского географического общества

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО), на котором обсудят итоги работы организации за пять лет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что, помимо подведения итогов, на встрече наметят векторы развития РГО до 2030 года и приоритетные направления работы организации до 2035 года. Также делегаты изберут органы управления общества, включая президента РГО.

После участия в заседании съезда Путин проведет заседание попечительского Совета Русского географического общества, председателем которого он является с 2010 года. Последний раз Путин проводил заседание попечительского совета в 2021 году в режиме ВКС.

Основанное в 1845 году по указанию императора Николая I, Русское географическое общество является старейшей и самой масштабной географической организацией России. Оно объединяет ученых, путешественников, экологов и энтузиастов. Ключевыми направлениями работы общества выступают научные исследования, масштабные экспедиции, образовательные инициативы и охрана природы. В этом году РГО отмечает свое 180-летие. Общество насчитывает более 29,7 тыс. членов в России и за рубежом. Региональные отделения открыты во всех 89 субъектах РФ.

В своем видеообращении по случаю 180-летия РГО глава государства подчеркивал, что общество сделало огромный вклад "в развитие и укрепление государства Российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства".

"Русское географическое общество сделало огромный вклад "в развитие и укрепление государства Российского, в его научные и ратные триумфы, в приумножение национального богатства", - добавлял президент.