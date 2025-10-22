В ГД внесут законопроект о соцпомощи одиноким пенсионерам старше 80 лет

Согласно инициативе, бесплатную социальную помощь будут оказывать всем гражданам этой категории, вне зависимости от размера их доходов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрием Гусевым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении бесплатной социальной помощи и социального обслуживания одиноким пенсионерам старше 80 лет. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О государственной социальной помощи", предоставив право на получение социальной помощи одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 80 лет, независимо от размера получаемых ими доходов.

Поправки также предусмотрены в закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Нуждающимися в социальном обслуживании признаются граждане, чьи условия жизни могут быть ухудшены в связи с полной или частичной утраты способности передвигаться или обеспечивать свои потребности, с наличием в семье инвалида, наличием ребенка с трудностями в социальной адаптации, отсутствием работы и средств к существованию, отсутствием определенного места жительства. Законопроектом предлагается установить, что одинокие пенсионеры старше 80 лет смогут получить социальное обслуживание даже при отсутствии указанных обстоятельств. Социальные услуги таким гражданам будут предоставляться бесплатно.

"Эти люди заслужили право на внимание и заботу государства. Многие из них живут одни и нуждаются не только в медицинской, но и в человеческой поддержке", - рассказал Гусев ТАСС.

Отмечается, что принятие инициативы позволит снизить социальную изоляцию, повысить качество жизни пожилых людей, а также укрепить систему социальной справедливости и гуманизма в социальной политике государства.