В Петербурге обсудят роль креативных индустрий в развитии туристских территорий

Ключевым событием 23 октября станет деловая сессия о триединстве архитектуры, дизайн-кода и креативных индустрий для устойчивого развития территорий

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, обсудят на международном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 25 октября, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

Ключевым событием 23 октября станет деловая сессия о триединстве архитектуры, дизайн-кода и креативных индустрий для устойчивого развития территорий. Кроме того, в программе - дискуссии о возможностях духовно-просветительского и литературно-исторического туризма, а также мастер-класс по разработке фирменной упаковки для сувениров.

Во второй день форума, 24 октября, в фокусе внимания участников будут уличное искусство как триггер для развития городского туризма и интеграция элементов креативной индустрии в культуру. В пленарном заседании, как ожидается, примут участие представители из России, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Венесуэлы и ряда других стран.

Частью программы станет награждение победителей конкурса "Новая культура сувениров 2025". Его участникам предлагалось "передать культурный код Санкт-Петербурга в современных сувенирах, которые туристы действительно захотят увезти домой", отметили организаторы.

Мероприятие проводит комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в рамках участия Северной столицы в программе ЮНЕСКО "Сеть креативных городов".