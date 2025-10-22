В ОП предложили повысить маткапитал на второго ребенка почти до 1 млн рублей

Сумма материальной помощи должна быть не меньше 912 тыс. рублей, отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Материнский капитал на второго ребенка должен быть не меньше 912 тыс. рублей. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации программы маткапитала. По его словам, "мера востребована, но ее эффект слабеет", поэтому нужна более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

"Когда рождается первый ребенок, и семья при этом берет ипотеку, то о втором ребенке родители задумываются уже меньше. В том числе потому, что добавка на второго ребенка не такая большая, мало стимулирует семьи к пополнению. Я считаю, что на этом этапе важно существенно увеличить размер маткапитала на второго ребенка. Его размер должен быть не меньше суммы нынешнего капитала на первого и второго: 690 тыс. рублей плюс почти 222 тыс. рублей - это 912 тыс. рублей. Сейчас семья получает эту сумму на второго ребенка только в случае, когда первенец родился до 1 января 2020 года, и на него не полагалась поддержка", - пояснил Рыбальченко.

Как отмечает эксперт, фактически возник вопрос о пересмотре всей программы материнского капитала. "Делать это нужно аккуратно, взвешенно и осторожно, чтобы не совершить ошибку, - уточнил он. - Для этого должны использоваться достаточно простые и понятные людям механизмы. Система должна быть очень простой: есть ребенок - есть государственная поддержка".

С 2007 года в России действует программа материнского капитала. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.