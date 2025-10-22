В Московском регионе понижение температуры до нуля не ожидается до конца октября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что дневные температуры будут около 5-6 градусов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Небольшое понижение температуры воздуха в Московском регионе прогнозируется в конце октября, однако морозов и 0 градусов не будет. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Небольшое понижение температуры в Московском регионе прогнозируется к концу октября, но именно небольшое. Потому что понижения температуры до 0 градусов не видно. Дневные температуры будут около 5-6 градусов, резкого понижения температуры до конца месяца не прогнозирует ни одна наша метеорологическая модель. Не видно морозов сильных", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра выделил, что и снежного покрова в Московском регионе в ближайшую и следующую неделю не предвидится.