В МВД предупредили о мошенничестве на маркетплейсах при покупках в рассрочку

Злоумышленники могут получить доступ к аккаунту при смене владельцем номера телефона, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги на маркетплейсах, покупая товары в рассрочку с аккаунтов, оформленных на неиспользуемые абонентские номера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

Так, в МВД отметили, что хищение денег путем приобретения товаров в рассрочку осуществляется после получения неправомерного доступа к аккаунту при смене владельцем абонентского номера телефона. Это одна из распространенных схем мошенничества с использованием маркетплейсов.

"Злоумышленник приобретает вышедший из употребления абонентский номер и использует его для верификации и входа в приложение маркетплейса, после чего осуществляет заказ и оплату товара с использованием банковской карты настоящего владельца аккаунта, сохраненной в качестве средства платежа", - пояснили в пресс-центре особенности мошеннической схемы.