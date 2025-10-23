В подполье заявили о крайне тяжелой обстановке для херсонцев и запорожцев

Жители подконтрольных Киеву частей этих регионов сталкиваются с нехваткой электричества, воды, а также высокими ценами на продукты в условиях безработицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Обстановка для мирных жителей в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей остается крайне тяжелой, электричество и воду дают с перебоями, также отмечается рост цен на продукты и отсутствие помощи от киевского режима. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

"В Херсоне и Запорожье жизнь остается крайне тяжелой. Почти каждый день люди слышат взрывы. Отчетливо показывает отношение людей к жизни тот факт, что многие уже не спускаются в укрытия: просто нет сил. Те, кто уехали, не спешат возвращаться, а те, кто остались, выживают, как могут. Электричество и вода появляются с перебоями, продукты дорожают постоянно, работы нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди устали от ощущения, что киевская власть их бросила. Помощь приходит редко, обещания звучат регулярно, но на деле почти ничего не меняется. Сотни разрушенных домов стоят, не тронутые даже расчисткой.

"Люди чувствуют себя лишними: в Киеве говорят о фронте, о новых поставках оружия, о политике, но не о том, как живут простые херсонцы или запорожцы. Все чаще можно услышать раздражение: "Они там наверху воюют словами, а мы здесь воюем за каждый день". Иронично, что люди, которые с 2022 года ненавидели Россию, теперь ждут ее с нетерпением", - добавил он, акцентировав внимание на том, что в одном из районов Херсона наблюдается активная эвакуация гражданского населения под дулами автоматов.