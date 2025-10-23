Кошелев: квартира умершего отойдет государству, если наследники недостойные

То же самое касается случаев, когда никто из правопреемников не подал заявление нотариусу, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Квартира может перейти в собственность государства после смерти владельца, если у него нет наследников или все они отстранены как недостойные, а также в случае отказа от наследства. Об этом ТАСС рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), комментируя регулирование вопросов наследования жилья в РФ.

"Квартира может перейти в собственность государства в случае, если у умершего нет наследников ни по закону, ни по завещанию или все наследники отстранены от наследования как недостойные", - сказал депутат. То же самое касается случаев, когда никто из потенциальных наследников не подал заявление нотариусу и не принял наследство в шестимесячный срок.

"Также бывают случаи, когда все наследники отказываются от наследства", - уточнил парламентарий.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, недостойными наследниками, в частности, могут быть признаны те, кто совершал противоправные действия против наследодателя и его последней воли или против других наследников для того, чтобы получить наследство или увеличить причитающуюся себе долю. Кроме того, по закону родители, лишенные родительских прав, не наследуют после детей. Также суд может отстранить от наследования граждан, "злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя".